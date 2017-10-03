Alanya'da elektrikli motor sürücüsüne çarpan kişi serbest kaldı

Haber: Mehmet AL

EDİNİLEN bilgiye göre kaza, çevreyolu, Kipa Kavşağı’nda meydana geldi. Antalya-Gazipaşa istikametine seyreden 34 yaşındaki Ümit K., yönetimindeki 06 FB 0156 plakalı yakıt tankeri, aynı yönde ilerleyen Rukiye Uysal'ın (30) kullandığı elektrikli motosikleti ezdi. Uysal’ın hayatını kaybettiği kazanın ardından Ümit K., gözaltına alınırken polis, kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesinin ardında Uysal’ın park halindeki bir aracın kapısına çarparak dengesini kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet Polis Karakolu ekiplerince yapılan araştırmada, park halindeki 07 F 3150 plakalı otomobil sürücüsü Ali A.’nın,(44), aracından inerken otomobilin kapısını açtığı sırada arkasından gelen Uysal'ın kapıya çarptığı tespit edildi. Ali A.’nın kazada zarar gören kapıyı yaptırmak için saniyeye gittiğini tespit eden polis, araç sürücüsünü gözaltına aldı. Gözaltına alınan Ali A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ali A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan yakıt tankeri şoförü Ümit K. da serbest bırakıldı.