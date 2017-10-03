Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 26°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
104209
ALTIN
146.293
DOLAR
3.5746
STERLİN
4.7380
EURO
4.2047
4 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
4 Ekim 2017 Alanya -...
Depresyon kanserle mücadeleyi zorlaştırıyor!
Depresyon kanserle mücadeleyi zorlaştırıyor!
Kalbi duran donörden de nakil mümkün olacak!
Kalbi duran donörden de nakil...
banner468

Alanya'da elektrikli motor sürücüsüne çarpan kişi serbest kaldı

Alanya'da dün akaryakıt tankerinin ezdiği elektrikli motosiklet sürücüsü genç kadının park halindeki bir otomobilin kapısına çarparak dengesini kaybettiği tespit edildi

Alanya'da elektrikli motor sürücüsüne çarpan kişi serbest kaldı

Alanya'da dün akaryakıt tankerinin ezdiği elektrikli motosiklet sürücüsü genç kadının park halindeki bir otomobilin kapısına çarparak dengesini kaybettiği tespit edildi

03 Ekim 2017 Salı 14:26
Alanya'da elektrikli motor sürücüsüne çarpan kişi serbest kaldı
banner404

Haber: Mehmet AL

EDİNİLEN bilgiye göre kaza, çevreyolu, Kipa Kavşağı’nda meydana geldi. Antalya-Gazipaşa istikametine seyreden 34 yaşındaki Ümit K., yönetimindeki 06 FB 0156 plakalı yakıt tankeri, aynı yönde ilerleyen Rukiye Uysal'ın (30) kullandığı elektrikli motosikleti ezdi. Uysal’ın hayatını kaybettiği kazanın ardından Ümit K., gözaltına alınırken polis, kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesinin ardında Uysal’ın park halindeki bir aracın kapısına çarparak dengesini kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet Polis Karakolu ekiplerince yapılan araştırmada, park halindeki 07 F 3150 plakalı otomobil sürücüsü Ali A.’nın,(44), aracından inerken otomobilin kapısını açtığı sırada  arkasından gelen Uysal'ın kapıya  çarptığı tespit edildi. Ali A.’nın kazada zarar gören kapıyı yaptırmak için saniyeye gittiğini tespit eden polis, araç sürücüsünü gözaltına aldı. Gözaltına alınan Ali A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ali A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan yakıt tankeri şoförü Ümit K. da serbest bırakıldı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Alanya'da yaşanan cinayet gibi kazada flaş gelişme!
Alanya'da yaşanan cinayet gibi kazada flaş gelişme!
Alanya'da yakıt tankerinin çarptığı kadın kurye hayatını kaybetti
Alanya'da yakıt tankerinin çarptığı kadın kurye hayatını kaybetti
Son Güncelleme: 03.10.2017 15:12
Anahtar Kelimeler:
AlanyaAsayişKadın KuryeYakıt TankeriÖlüm
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Yasin 2017-10-03 17:05:19

O kapiyi acan surucunun olume sebebiyet vermesinden oturu tutuklanmasi lazim ulad adi herif kapiyi acarken yola bakacaksin boyle suruculer cok var

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Alanya'da kayıplara karışan Gülşen bulundu
Alanya'da kayıplara karışan Gülşen bulundu
Bu kadarına da pes! 1. sınıf öğrencisinin çantasından tabanca çıktı
Bu kadarına da pes! 1. sınıf öğrencisinin çantasından tabanca çıktı
Alanya'da ByLock operasyonu! Bir kadın gözaltında
Alanya'da ByLock operasyonu! Bir kadın gözaltında

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim