Alanya'da elektrik akımına kapılan kadının feci ölümü!

Mehmet AL
ALANYA'NIN Demirtaş'ın Karamahmutlu sokak üzerinde bulunan evinin yanında bulunan sera içine seyyar elektrik kablosu çeken 47 yaşındaki Malzume Çelik prize fişi takmak isterken akıma kapıldı. Çelik, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından Aladdin Keykubat Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamayan Çelik'in cenazesi Cumhuriyet Savcılığınca yapılan inceleminin ardından Ailesine teslim edildi.
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Mehmet AL
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