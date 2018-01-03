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Alanya'da elektirikli soba evi kül etti

Alanya'da açık unutulduğu tahmin edilen elektrikli soba yangına sebep oldu

Alanya'da elektirikli soba evi kül etti

Alanya'da açık unutulduğu tahmin edilen elektrikli soba yangına sebep oldu

03 Ocak 2018 Çarşamba 14:02
Alanya'da elektirikli soba evi kül etti
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Mehmet AL
YANGIN, sabah saatlerinde Kadıpaşa Mahallesi Sugözü Caddesindeki Tok Apartmanın. 1 katındaki 2 nolu dairede Mehmet ve Fatma İlkan çiftinin kiracı olarak kaldığı dairede meydana geldi. Evde yanlız olan Fatma İlkan eşinin işe gönderdikten sonra uyuduğu sırada yükselen dumanları fark eden komşular tarafından yangın itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi binanın birinci katındaki kadını önce evden çıkardıktan sonra yangını söndürmek için çalışma başlattı.
Yangının yatak odasında açık unutulduğu tahmin edilen elektrikli sobadan çıktığı iddia edildi. Yangın itfaiyenin yarım saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi

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AlanyaElektrikli SobaSugözüYangın
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