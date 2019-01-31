Alanya'da elektirik sobası evi kül etti!

Alanya'da elektrik sobasından çıktığı tahmin edilen yangında bir evde maddi hasar oluştu.Anane ve torun dumandan etkilenince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındılar

Alanya'da elektirik sobası evi kül etti!
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Alanya'da elektirik sobası bir evi kül etti!

Alanya'da elektirik sobası bir evi kül etti!

Mehmet AL
Yangın, Hacet Mahallesi Alaiye Caddesi 42. Sokak üzerindeki 4 katlı bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, odadan dumanların yükseldiğini gören ev vatandaşlar hemen itfaiyeye haber verdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşarak yangına müdahale etti. Evde 87 yaşındaki Emine Ayten Alkan ve 19 yaşındaki torun Gamze Kalkanlı itfaiye ekiplerince evden çıkartıldı. Anneanne ve torun dumandan etkilenince olay yerine gelen 112 Acil ambulansla ALKÜ Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. yangının  Elektrik sobasının koltuğu tutuşturması sonucu çıktığı tahmin edilen ve odadaki çekyatın yanması sonucu büyüyen yangın evde maddi hasara yol açtı
 

Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2019, 16:45
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