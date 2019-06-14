Alanya'da ekipler o motosikletleri affetmedi: Trafikten men edildiler!

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı, Trafik Tim ekipleri, yaz sezonu başlarken, araç ve motosikletlerin denetimlerini sürdürüyor

Alanya'da ekipler o motosikletleri affetmedi: Trafikten men edildiler!
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Mehmet AL

ALANYA İlçe Jandarma Komutanlığı, Trafik Tim ekiplerince araç ve abartılı motosikletlerin denetimi Oba Mahallesi'nde yapıldı. Kontrollerde çevreyi rahatsız eden ve gürültü çıkaran abartı egzozla trafiğe çıkan motosikletler durdurularak işlem yapıldı. Yapılan kontrollerde egzozu açık olan 3 motosiklet ve bir adet yakalamalı araç trafikten men edildi. Sürücülerin hakkında cezai işlem yapılırken araçlar çekici yardımıyla otoparka götürüldü. Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Tim ekipleri, denetimlerin süreceğini bildirildi.

Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2019, 10:54
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