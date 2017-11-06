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Alanya'da eğlence mekanlarından haraç isteyen 12 kişi yakalandı

Alanya'da işadamlarından zorla haraç isteyen 12 kişi yapılan operasyonla yakalandılar

Alanya'da eğlence mekanlarından haraç isteyen 12 kişi yakalandı

Alanya'da işadamlarından zorla haraç isteyen 12 kişi yapılan operasyonla yakalandılar

06 Kasım 2017 Pazartesi 09:33
Alanya'da eğlence mekanlarından haraç isteyen 12 kişi yakalandı
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Mehmet AL

Alanya'da iş adamlarından tehdit ve zorla para isteyen silahlı suç örgütüne üye 12 kişi  bu sabah yapılan şafak operasyonuyla ikametgahlarında yakalandılar. Yakalananların sorgusunun sürdüğü belirtildi.

BAŞSAVCININ AÇIKLAMASI
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığınca haksız kazanç elde etmek için 'Çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurmak, yönetmek, bu örgütlere üye olmak ve silahla yağma' suçları ve bu örgütlerin faaliyeti kapsamında işlenen diğer suçlarla ilgili CMK'nın 135 ve 140. maddeleri kapsamında iletişimin tespiti ve dinlenmesi teedbiri uygulanan çoğunluğu Mardin ve Adana  nüfuslarına kayıtlı  12 kişilik iki grup hakkında 06 Kasım 2007 tarihinde icra olunmak üzere el koyma ve gözaltı talimatları verilmiştir.
Haksız kazanç elde etmek için Alanya İlçe'sinde başta maddi geliri yüksek eğlence mekanları olmak üzere yağma ve tehdit suçlarını işledikleri değerlendirilen şüpheliler hakkındaki soruşturma titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.

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Son Güncelleme: 06.11.2017 11:12
Anahtar Kelimeler:
AlanyaSuç örgütüTehditOperasyonHaraç
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