Alanya'da durdurulan şüpheli araçtan cezaevi firarisi çıktı

Mehmet AL

ALANYA İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri tarafından dün akşam saatlerinde hal kavşağında yapılan uygulama sırasında durumundan şüphelenilerek durdurulan 42 plakalı araçta bulunan S.Ö ve A.s isimli şahısların yapılan GBT sorgularında 39 yaşındaki A.S'nin cezaevi firarisi olduğu tespit edildi, S. Ö'nün ise yapılan üst aramasında cebinden 3 gr esrar maddesi ele geçirildi. Araç içerisinde de suç unsurları olabileceği değerlendirilerek konu ile ilgili Narkotik Grup Amirliği görevlilerine bilgi verilmesi üzerine. Narkotik Grup Amirliği görevlilerince araçta yapılan aramada Bir kilo 20 gram esrar ele geçirildi.Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğince yakalanan şüpheli S.Ö ve otomobilde uyuşturucuyla yakalanan cezaevi firarisi gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği'ne teslim edildi. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği'ne götürülen iki şüphelilerden S.Ö ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.Cezaevi firarisi şüpheli A.S emniyette ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen cezaevi firarisi nöbetçi mahkemece uyuşturcu bulundurmak suçundan tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.