Alanya'da düğün dönüşü feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Mehmet AL

Alanya'nın Kestel Mahallesi'nde gece 23.00 sıralarında, Şakir Doğan (23) idaresindeki 09 BBB 36 plakalı motosiklet, D-400 Karayolu üzerinde Kestel'den Alanya istikametine seyir halde giderken direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjde ağaca çarpıktan sonra elektirik direğine çarpması sonucu oluşan kazada, sürücü Şakir Doğan (23) ve motosiklette yolcu olan Cengiz Kaya (26) yaralandı.Sağlık ekiplerince Alaaddin Keykubat Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Şakir Doğan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölen gencin yakınları, kazayı öğrenerek geldikleri hastanede sinir krizi geçirdi. Bu arada, motosikletli gençlerin Kestel Mahallesindeki bir yakınlarının düğününe katıldıktan sonra evlerine dönerken kaza geçirdiği öğrenildi.