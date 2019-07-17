Alanya'da drift kurbanı gencin ölümüne sebep olan sürücü hakkında yeni gelişme!

Mehmet AL

EDİNİLEN bilgiye göre kaza 1 gün önce saat:03:50'de Metro Kavşağında meydana geldi. 07 HOC 18 plakalı otomobille Drift yaparak kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen 37 yaşındaki Taner B. karşı yönden yeşil ışıkta geçen 21 yaşındaki Serdar Akın'ın kullandığı 07 HUR 42 plakalı motosikletle kafa kafaya çarpışması sonucu motosiklet sürücü ağır yaralandı .Çağırılan 112 acil ambulansla Aladdin Keykubat Üniversitesi Araştırma ve Uygulama hastanesine kaldırılan Akın yapılan tüm müdahelelere rağmen kurtarılmayarak yaşamını kaybetti.Drfit yaparak ALKÜ üniversite öğrencinin ölümüne sebep olan sürücü Taner B. Cumhuriyet polis merkezine gelerek teslim oldu sürücü Taner B. sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı cezaevine gönderildi