Alanya'da dövizcilere şok denetim

ALANYA'DAKİ banka vurgunu sonrası tutuklanan müdür Arif İ.'ye para kaptırdıklarını iddia ederek şikayetçi olanlar başta olmak üzere şehirdeki tüm döviz bürolarının geriye dönük işlemlerinin 1 Ekim Pazartesi'den itibaren Vergi Dairesi, Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu ile Mali Şube müfettişlerince denetlenmeye başlanacağı iddia edildi. Döviz bürosu sahiplerinin banka müdürü Arif İ.’ye belgesiz makbuzsuz neden yüklü miktarda para verdiklerinin sorulacağı, bu paraların karşılığında ne talep ettiklerinin derinlemesine araştırılacağı, vergisi verilmeyen kazançlar için yüksek miktarda ceza kesilebileceği de gelen haberler arasında.

Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2018, 13:47