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Alanya'da dolandırıcılıktan aranıyordu, nafakadan içeriye girdi!

Alanya'da bir otel çalışanına otelinize müşteri getireceğim diyerek para isteyen şüpheli bir daha geri dönmedi. Otel sahibi, para verdiği kişiyi sahilde görünce polisi aradı. Bunun üzerine ekipler şüpheliyi yakaladı

Alanya'da dolandırıcılıktan aranıyordu, nafakadan içeriye girdi!

Alanya'da bir otel çalışanına otelinize müşteri getireceğim diyerek para isteyen şüpheli bir daha geri dönmedi. Otel sahibi, para verdiği kişiyi sahilde görünce polisi aradı. Bunun üzerine ekipler şüpheliyi yakaladı

28 Ekim 2017 Cumartesi 14:40
Alanya'da dolandırıcılıktan aranıyordu, nafakadan içeriye girdi!
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Mehmet AL
EDİNİLEN bilgiye göre, Alanya'da bir otele giden bir kişi otelinize müşteri getireceğim diyerek otel çalışanından 45 TL para aldıktan sonra kayıplara karıştı. Şüphelinin bir gün sonra Damlataş Plajı'nda gezerken otel çalışanı tarafından görülmesi üzerine polis tarafından yakalandı.
Devriye ekiplerince Saray Polis Merkezi'ne götürülen şüpheli bilgi veririken başkasına ait TC kimlik numarası söyledi. Şüphelinin yalan beyanda bulunması üzerine soruşturmayı derinleştiren polis memuru şüphelinin B.Y(37), olduğu tespit edildi. B.Y'ye yapılan GBT sorgusunda 6 ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı.
ASAYİŞ BÜRO İNFAZ EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİ
Saray Polis Merkezi'nde ifadesi alınan B.Y Asayiş Büro İnfaz Ekipleri'ne teslim edildi. B.Y, Alanya Adliyesi İnfaz Savcılığı'nca nafaka borcunu ödemediğinden tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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AlanyaDolandırıcıOTEL SAHİBİ
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