Alanya'da dolandırıcılık yapan kayınpederle damat yakayı ele verdi!

Mehmet AL

ALINAN bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Büro Amirliği ekipleri, araç sahiplerine araçlarını almak için kendilerini iş adamı olduklarını ve çeşitli petrol ve şirketlerinin olduğu söyleyerek oto dolandırıcılığı yaptığı öne sürülen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Asayiş ekipleri, şüphelilerin internette online satış üzerinde ulaştıkları araç sahiplerinden senet karşılığı araçları satın aldıklarını tespit etti. Satın aldıkları araçları başkalarına satarak senetleri ödemedikleri tespit edilen şüphelilerden damat Fatih.K. (34) ile kayınbabası Ercan.Y. (67) Asayiş ekipleri Okurcalar Mahallesi'ndeki bir eve düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerden üzerlerinde sahte kimlik çıktı.Şüphelilerden 7 farklı dosyadan araması olduğu tespit edilen Ercan.Y. ile Fatih.K. Cumhuriyet Polis Merkezine teslim edildiler. Şüpheliler karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.