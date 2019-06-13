Alanya'da dolandırıcılık hortladı: Kuyumcudan sonra şimdi de emlakçı!

ALANYA'NIN Güllerpınarı Mahallesi’nde bir emlakçının aynı evi birkaç kişiye kiralayarak dolandırmaya çalıştığı öğrenildi. Olay, Çarşamba günü Alanya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekiplerine gelen bir vatandaşın şikayeti üzerine ortaya çıktı. Emlakçılık yaptığı öğrenilen V.K. isimli şahsın, Güllerpınarı Mahallesi Hacı Yusuflar Sokak’ta bulunan bir daireyi farklı farklı kişilere aynı anda kiraya vererek dolandırmaya çalıştığı öğrenildi. Mağdur olan vatandaş, emlakçı V.K.’dan şikayetçi olarak yakalanmasını istedi. Şikayet üzerine harekete geçen emniyet güçleri, şüpheli V.K.’yı yakalayarak ifadesini almak için emniyete götürdü. Alınan ifadenin ardından savcılık talimatıyla V.K. hakkında ayrı ayrı dolandırıcılık suçundan iki evrak hazırlanarak her iki evraktan da gözaltı kararı çıkarıldı. Bu kararın ardından şüpheli savcı karşısına çıkarılacak.