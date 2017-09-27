Alanya'da dolandırıcılar kıskıvrak!

Mehmet AL

ANTALYA'DA fotoğrafçılık yapan bir kişi, Alanya’da 3 bin 500 TL değerindeki fotoğraf makinasını satmak isterken dolandırıldı. İddiaya göre A.K., makinesini almak isteyen 3 kişiyle iletişime geçti. Kendilerini döviz bürosu işletmecisi olarak tanıtan şahıslar, hastanede olduklarını belirterek makineyi M.D.K.’nın işlettiği çiğköfteciye bırakarak parasını döviz bürosundan almasını istedi. Şüpheliler daha sonrada M.D.K.’yı arayarak kendisini döviz bürosu sahibi olarak tanıttı ve kendisine gelecek fotoğraf makinesini teslim almasını istedi. Makinesini söylenen adrese bırakarak parasını almak için döviz bürosuna giden A.K., dolandırıldığını anlayarak polise başvurdu. Polisle işbirliği yapan A.K., dolandırıcılarla telefonla konuşarak bir iddia bayisinde buluştu. Bu sırada iddia bayisine baskın düzenleyen polis, dolandırıcılık yapan Selahattin B. (43), Osman U.(30) ve İsmail S.’yi(34) kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere Asayiş Büro Amirliği’ne getirilen 3 şüpheli ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.