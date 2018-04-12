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Alanya'da dolandırıcı kıskıvrak yakalandı

Alanya’da telefonla aradıkları kadını, kendilerini polis olarak tanıtıp, banka hesaplarının FETÖ'cülerin eline geçtiği yalanıyla dolandıran şüphelilerden birinin yakalanma anı saniye saniye görüntülendi

Alanya'da dolandırıcı kıskıvrak yakalandı

Alanya’da telefonla aradıkları kadını, kendilerini polis olarak tanıtıp, banka hesaplarının FETÖ'cülerin eline geçtiği yalanıyla dolandıran şüphelilerden birinin yakalanma anı saniye saniye görüntülendi

12 Nisan 2018 Perşembe 23:28
Alanya'da dolandırıcı kıskıvrak yakalandı
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ALANYA'DA oturan S.B. adlı kadını 9 Nisan günü telefonla arayan kişi, kendisini polis olarak tanıtarak "Banka hesaplarınız FETÖ'cülerin eline geçmiş. Şimdi bunlara operasyon yapacağız, seni FETÖ'den kurtaracağız. Bunun için bize para vereceksiniz" dedi. Telefondaki kişinin söylediklerine inanan S.B., bir süre sonra dolandırıcılara elden 16 bin Euro teslim etti. Daha sonra dolandırıldığını anlayan S.B., polis merkezine giderek şikâyette bulundu. Şikâyet üzerine Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
POLİS SUÇÜSTÜ YAPTI
S.B'yi ertesi gün tekrar arayan dolandırıcılar, aynı operasyona devam ettiklerini söyleyerek 50 bin lira daha istedi. Dolandırıcılar S.B'ye parayı 'önce vatan' parolasını söyleyen kişiye teslim etmesini istedi. S.B.'nin ihbarı üzerine harekete geçen Alanya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, mağdur kadının Güllerpınarı Mahallesi, Uğurlu Sokak'taki evinin çevresinde ve apartmanın içinde önlem aldı. Polis, parayı almak için gelen Ahmet D.'yi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.
KAÇTIKLARI ARAÇTA YAKALANDILAR
Ekipler, Adnan N. (39) ve Mustafa T.'nin de (40) olaya karıştığını ve 09 F 8218 plakalı otomobille kaçtığını belirledi. Şüphelilerin peşine düşen polis, Aksu ilçesi girişinde kovalamaca sonucu aracı durdurup, Adnan N. ve Mustafa T.'yi yakaladı. Şüphelilerin polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
YAKALANMA ANI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Diğer yandan S.B.'nin evine parayı almak için gelen şüphelilerden Ahmet D.'nin polis operasyonuyla yakalanma anı görüntülendi. Görüntülerde, kadının evinin bulunduğu apartmandan çıkan Ahmet D'nin, birkaç metre yürüdükten sonra kendisini takibe alan polis ekibi tarafından yakalandığı görüldü.

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KıskıvrakDolandırıcıFetöAlanya
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