Alanya'da dolandırıcı kıskıvrak yakalandı

Mehmet AL
ALANYA İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler yaşlı kadını telefonla dolandırmaya çalışan bir kişiyi otogarda kıskıvrak yakalayarak gözaltına alındı. Asayiş Büro Amirliğine götürülen dolandırıcının sorgusunun sürdüğü belirtildi.
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