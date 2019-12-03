Alanya'da dev uyuşturucu operasyonu: 16 zehir taciri, 57 kullanıcı...
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu madde kullanan 57 kişiye işlem yaptı, uyuşturucu satan biri yabancı uyruklu 16 kişi operasyonla yakalandı
- Mehmet AL
ALANYA Cumhuriyet Başsavcılığının kordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince teknik takip ve izlemeyle projeli çalışmalarında uyuşturucu madde satışı yaptıkları tespit edilen ve uyuşturucu madde satın alan 57 kişiye işlem yapılırken. Narkotik ekipleri, 656 gr. Esrar, 356 gr Metamfetamin, 38 gr Eroin, 30 adet Lyrica hap maddesi, 12 gr Skunk, 7 kök hint keneviri bitkisi, 5 gr Toz Esrar, 2 adet Ecstasy ,1 adet Neurotin maddesi ve 100 L kaçak alkol ile alkol yapımında kullanılan düzenek ele geçirildi..
Alanya İlçe Emniyet Müdürülğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup amirliği ekiplerince 3 Aralık sabahı İlçemiz Merkezli eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda Ö.E, M.Ş, C.D.F, A.A,V.A.S, H.P,V.U,İ.K,T.Y,H.B,A.D,İ.B.Ş,B.B,M.Ş,A.Y, ve R.D(Özbekistan Uyruklu) 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 3 şüpheli şahsın yakalama çalışmalarının devam ettiği belirtildı.
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