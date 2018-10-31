Alanya'da dev otel yangını!

YENİ Alanya'nın edindiği bilgiye göre 4 yıldızlı bir otelde henüz nedeni belli olmayan şekilde bu sabah saatlerinde yangın çıktı. Otel yönetiminin haber vermesiyle bölgeye 6 itfaiye aracı ve 3 arazöz sevk edildi. Öte yandan otel işletmecileri ve vatandaşlar panik halde ellerinde su hortumu ile yangına müdahale ediyor. Yangın kontrol altına alınamazken, söndürme çalışmaları devam ediyor. Otelin bir gün önce kapatılması olası facianın önüne geçti.

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Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2018, 10:55