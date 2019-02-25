Alanya'da dev örgüt operasyonu: 17 gözaltı

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığınca “Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal etmek ve ticareti” suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında haklarında işlem başlatılan 17 kişi gözaltına alındı.

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EDİNİLEN bilgiye göre, Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler T.C. ve M.D. adlı şahısların liderliğinde şüphelilerin temin ettikleri uyuşturucuları yerli ve yabancılara sattıklarını tespit etti. Operasyon kapsamında 17 şüpheli fiziki ve teknik takibe alındı ve 11’i yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin uyuşturucu temin ettiği 20 şahısta yapılan operasyon kapsamında yakalandı. Yapılan aramalarda 2 gram kenevir, 50 gram kubar esrar, 20 gram eroin ve 752 adet sentetik hap ele geçirildi. Soruşturmayı derinleştiren  Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı, Alanya Sulh Ceza Hakimliği’nin 24 Şubat 2019 tarihli kararı kapsamında 06.00’dan itibaren Alanya merkez ve mahallerinde düzenlediği eş zamanlı  baskınlarla T.S., B.S., Ö.B., B.A., H.U., H.G., O.O., F.K., M.D., M.., K.A., Z.G., Ç.O., İ.S., M.E., K.B. ve U.K. isimli şahıslara yönelik 17 ayrı adrese baskın düzenlendi. Operasyon kapsamında 17 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerine yapılan aramalarda ise, 650 gram esrar, 10 gram eroin, 15 gram sukuk, 2 adet uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi, 1 adet esrar öğütme aparatı, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 20 adet fişeği ele geçirildi.

Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2019, 13:37
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