Alanya'da dev örgüt operasyonu: 15 gözaltı

Alanya'da suç işlemek amacıyla örgüt kurma, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti gibi suçlardan hakkında yakalama kararı çıkartılan 17 şüpheliden 15’i jandarmanın operasyonuyla gözaltına alındı

Alanya'da dev örgüt operasyonu: 15 gözaltı
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ALANYA Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, uyuşturucu madde imalatı ve sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Soruşturmayı derinleştiren Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı T.S., B.S., Ö.B., B.A., H.U., H.G., O.O., F.K., M.D., M.., K.A., Z.G., Ç.O., İ.S., M.E., K.B. ve U.K. isimli şüpheliler hakkında gözaltı kararı çıkarttı. Kararın ardından önceki gün sabah saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenleyen jandarma ekipleri, 17 şüpheliden 15’ini yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 650 gram esrar, 50 gram kubar esrar, 30 gram eroin, 15 gram skunk, 2 gram kenevir tohumu, 754 adet uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi, bir adet esrar öğütme aparatı, bir adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Şüphelilerin karakoldaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. 

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