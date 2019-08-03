Alanya'da dev operasyon: Tam 2520 litre...

ALANYA Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Alanya KOM (Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele) Grup Amirliği ekiplerinin Alanya genelinde "Gümrük Kaçağı-Sahte İçki" satışına yönelik yaptıkları çalışmalar kapsamında bir baskın daha düzenlendi.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın arama ve el koyma kararına istinaden, Hacet Mahallesi, Tıkmak Sokak, Kazım Gönüllü Apartmanı altında bulunan depoya baskın düzenlendi. Baskında 84 adet 30 litrelik bidonlarda toplamda 2 bin 520 litre sahte içki yapımında kullanılan etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili Ethem A. gözaltına alındı.