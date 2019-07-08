Alanya'da dev motosiklet operasyonu

HAFTASONU Antalya'ya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kasksız motosiklet sürücülerine yönelik denetimler konusunda düğmeye basılması talimatını verdi. Antalya Valiliği "Hayatıma kastım yok, kaskım var. Hayatı kafama takıyorum" yazılı afişler hazırladı.
TÜM Antalya'yı kapsayan dev denetim, yarın (9 Temmuz) başlayacak. Alanya'da kask kontrollerine yaklaşık 800 polis ve jandarma katılacak. Kasksız motosiklet sürücülerine ağır para cezaları uygulanacak. Yıl boyu sürecek denetimlerde diğer araçlar da mercek altında olacak.