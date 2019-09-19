Alanya'da depodan musluk çalan şüpheli kıskıvrak yakalandı

Mehmet AL

EDİNİLEN bilgiye göre; 17 Eylül günü saat 13.00'da meydana geldi. Cikcilli Mahallesi 238.Sokak üzerindeki bir deponun kapı camını kırarak içeriye giren 23 yaşındaki şüpheli D.M.A., musluk ve batarya başlığı çalarken depo sahibi tarafından farkedilmesi üzerine 155 Polis ihbar hattı arandı. Cumhuriyet Polis Merkezi ekiplerince şüpheli depo içinde suç üstü yakalandı. Şüphelinin yapılan üst aramasında tornavida ve kurbağçık ele geçirildi. Cumhuriyet Polis Merkezine götürülen şüpheli D.M.A., ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.