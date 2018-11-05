Alanya'da denizden çıkan iki cesedin gizemi çözüldü

ALANYA'YA bağlı Avsallar Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelin güvenlik müdürü Yavuz Albayrak, deniz yüzeyinde 2 kişinin hareketsiz halde olduğunu fark etti. Suya giren Yavuz Albayrak, çevredekilerin de yardımıyla biri kadın 2 kişiyi kıyıya çıkardı. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, kimliği belirsiz kişilerin hayatlarını kaybettiğini tespit etti. Alanya İncekum Jandarma Komutanlığı ekipleri 30-35 yaşlarındaki erkek ile 20-25 yaşlarında olduğu değerlendirilen kadının kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Cesetler, yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'nın olayla ilgili yürüttüğü çalışmalar neticesinde, dün akşam saatlerinde cesetlerin Alanya'ya tatile gelen 1985 doğumlu Aksaray nüfusuna kayıtlı G.G. ve 1974 doğumlu Aksaray nüfusuna kayıtlı Z.D'ye ait olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili detaylı araştırma sürüyor.

Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2018, 19:50