Alanya'da denizde cansız bedeni bulunmuştu! Gözyaşları ile uğurlandı

Alanya'da denizde cesedi bulunan Özgür Özcan'ın cenazesi dün Çamlıca Mahallesine defnedildi

Alanya'da denizde cansız bedeni bulunmuştu! Gözyaşları ile uğurlandı
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ALANYA’da 25 Temmuz günü denizde bir erkek cesedi bulunmuştu. Yapılan incelemelerinin ardından ölen kişinin Gazipaşa'nın Çamlıca mahallesinden Avcı Murat lakaplı Murat Özcan'ın Alanya'da bir otelde çalışan 25 yaşındaki oğlu Özgür Özcan'a ait olduğu tespit edilmişti. Otopsi için Antalya Adli Tıp kurumuna gönderilen Özcan'ın cenazesi dün ikindi namazına müteakip Çamlıca mahallesi mezarlığına defnedildi.
 

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