Alanya'da denizde can pazarı!

OLAY bu sabah Alanya İncekum Plajlarında bulunan Arena Halk Plajında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, arkadaşları ile birlikte denize giren Serkan K. (22) isimli genç bir anda denizde batıp çıkmaya ve çırpınmaya başladı. Birlikte yüzdüğü arkadaşları tarafından fark edilen genç, arkadaşlarının yardım çığlıkları üzerine plajda bulunan cankurtaran tarafından denizden çıkartılıp sahile getirildi. Olay yerine çağrılan 112 acil servis ekipleri tarafından da olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Karacan, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Güncelleme Tarihi: 06 Haziran 2019, 15:53