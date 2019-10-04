Alanya'da denetimli çocukların muhteşem sergisi

Mehmet AL

ALANYA Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde infazı devam eden denetimli serbestlik tedbiri altındaki çocuk hükümlülerle birlikte ahşap boyama kursu düzenlendi. Kursu başarıyla tamamlayan çocuk hükümlüler tarafından yapılan ürünler Alanya Adalet Sarayı Salonu'nda sergilendi. Adliyedeki sergi açılışına Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp, Alanya İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Serkan Akbaba, Alanya İlçe Emniyet Müdürü Alper Avcı, Alanya Cezaevi Cumhuriyet Savcısı Kenan Alkan, Alanya İlçe Gençlik Spor Müdürü Erdal Tamrak, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, Alanya Cezaevi Müdürü Ali Şerefkül, Alanya Denetimli Serbestlik Müdürü Yılmaz Örs, Dire Müdürleri, oda başkanları ve sivil toplum kuruluşları katıldı. Serginin açılış kurdelasını Kaymakam Mustafa Harputlu, Başsavcı Yasin Emre, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp, Emniyet Müdürü Alper Avcı ve Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er birlikte kestiler.

Çocukların yaptıkları dekoratif ahşap süslemeleri inceleyerek beğenen Kaymakam Mustafa Harputlu, Başsavcı Yasin Emre'yi kutlayarak tebrik etti.