Alanya'da dehşet saçmışlardı! Cezası ağır oldu

Alanya'da tartışmada 5 kişiyi silahla çeşitli yerlerinden yaralayan 3 sanığa mahkeme heyeti toplam 39 yıl 9 ay 45 gün hapis cezası verdi

Alanya'da dehşet saçmışlardı! Cezası ağır oldu
banner404

Mehmet AL -ÖZEL HABER

ALANYA’DA tartıştığı kişileri silahla yaralayan şüpheliler, 39 yıl 9 ay 45 gün hapse mahkum edildi. Edinilen bilgiye göre olay, 2 Eylül 2013 tarihinde Alanya’nın Kestel Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Sigorta Caddesi üzerinde bir binanın önünde bekleyen Cahit Ç., Mücahit C. ve Ferit G., bu sırada apartman sakinlerinden E.D. ve T.A. ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladılar. Tartışmanın ardından olay yerinden ayrılan ve sonrasında yanlarına 2 kişiyi daha alan Cahit Ç., Mücahit C. ve Ferit G. araçlarıyla olay yerine tekrar döndü. Silahlarla rastgele etrafa ateş eden şüpheliler, M.A.’yı yüzünden, E.D., T.A., C.A. ve D.A.’yı çeşitli yerlerinden  yaralandılar. Olayda Cahit Ç.'de yaralandı. Olayın yargıya intikal etmesinin ardından Cahit Ç., Mücahit C. ve Ferit G. hakkında “Yaralama” suçundan dava açıldı. Alanya 1. Ağır Cezası Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşması geçtiğimiz gün yapıldı. Davada tutuksuz yargılanan Cahit Ç., Mücahit C. ve Ferit G. 13 yıl 3 ay 45’er gün hapis cezasına mahkum edildi.

Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2019, 23:17
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Forma krizi büyüyor! Çavuşoğlu suç duyurusunda...
Forma krizi büyüyor! Çavuşoğlu suç duyurusunda...
  1. SPOR

banner517

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472

banner479