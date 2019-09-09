Alanya'da çöp yangını korkuttu

Mehmet AL

EDİNİLEN bilgiye göre yangın bugün saat 10.00'da Çikcilli Mahallesi'ndeki orman bölgesine atılan çöplerin bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangını Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Alanya İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebi ise polis ekiplerince araştırılıyor.