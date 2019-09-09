Alanya'da çöp yangını korkuttu
Alanya'nın Cikcilli Mahallesi'ndeki ormana atılan çöpler bilinmeyen bir neden dolayı yandı.
ASAYİŞ 09.09.2019, 14:56
Mehmet AL
EDİNİLEN bilgiye göre yangın bugün saat 10.00'da Çikcilli Mahallesi'ndeki orman bölgesine atılan çöplerin bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangını Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Alanya İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebi ise polis ekiplerince araştırılıyor.
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