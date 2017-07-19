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Alanya'da çöp operasyonu! Çıkanlar şoke etti

Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Tosmur Mahallesi’nde görüntü ve çevre kirliliğine yol açan hurda malzemeleri ve çöp evleri boşalttı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, 5 evden çıkardığı çöpleri 38 kamyonla taşıdı.

Alanya'da çöp operasyonu! Çıkanlar şoke etti

Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Tosmur Mahallesi’nde görüntü ve çevre kirliliğine yol açan hurda malzemeleri ve çöp evleri boşalttı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, 5 evden çıkardığı çöpleri 38 kamyonla taşıdı.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 11:07
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ALANYA Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, emniyet güçlerinin desteği ile bu sabah erken saatlerde Tosmur Mahallesi’nde bulunan hurda toplayan şahıslara ait çöp evleri boşalttırdı. Çevre sakinlerinin şikayeti ile yazılı ve sözlü uyarıların dikkate alınmaması üzerine bu sabah yapılan çöp operasyonunda 6 vatandaşın, görüntü ve çevre kirliliğine yol açan çöp ve hurda malzemeleri evlerinde depoladığı tespit edildi. Çöp evler ve hurda depoları temizlik işleri personeli ve belediye ait 2 kepçenin yardımıyla temizlendi.
'UYARIDA BULUNDUK KALDIRMADILAR'
5 evden 38 kamyon hurda malzemeleri ve çöpün çıktığını belirten Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kula, ‘’Zabıta ekiplerimiz 1 ay önceden ilgili şahıslara bu evleri ve depoları boşaltmaları için sözlü ve yazılı uyarıları yaptı. Ancak, şahıslar çöpleri ve hurda malzemelerini kaldırmadı. Mahallede yaşayan vatandaşlarımız bu çöp kokusundan ciddi anlamda rahatsız oluyorlardı. Çevre kirliliğine de yol açan bu çöpleri ekiplerimiz bugün temizledi.’’ dedi.

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Son Güncelleme: 20.07.2017 10:07
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