Alanya'da çocuktan çaldığı telefon dinlenince şoku yaşadı
Alanya'da 13 yaşındaki çocuğun cep telefonunu gasp eden şüpheli polis tarafından evinde yakalandı
Mehmet AL
EDİNİLEN bilgiye göre, olay 10 Temmuz gecesi adliye arkasındaki parkta meydana geldi. İddiaya göre parkta gezerken yanına gelen şüpheli, 13 yaşındaki M.G'nin elindeki cep telefonunu alarak uzaklaşırken şüpheliden telefonunu istemesine rağmen şüpheli telefonu vermeyerek olay yerinden uzaklaştı. M.G durumu ailesine söylemesi üzerine polise giderek şikayetçi olundu.
Alanya Cumhuriyet Savcılığınca çalınan telefon dinlenmeye alınınca mağdur çocuğun cep telefonunu çalarak kullanan şüpheli 22 yaşındaki Barış B. Güllerpınarı Mahallesindeki evinde gözaltına alınarak Cumhuriyet Polis Merkezine götürüldü. İfadesi alınan şüpheli Barış B. sevk edildiği nöbetçi mahkemece gasp ve yağma suçundan tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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