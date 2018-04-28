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Alanya'da çocuklar için huzur operasyonu

Alanya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okul çevresindeki internet kafeler, oyun salonları, İddia bayileri, büfeler, parklar ve okul araçlarını denetlendi

Alanya'da çocuklar için huzur operasyonu

Alanya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okul çevresindeki internet kafeler, oyun salonları, İddia bayileri, büfeler, parklar ve okul araçlarını denetlendi

28 Nisan 2018 Cumartesi 01:11
Alanya'da çocuklar için huzur operasyonu
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ALINAN bilgiye göre, ülke genelinde çocukların korunmasına yönelik uygulama geçekleştirildi. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde 59 polis memuruyla yapılan uygulamada okul çevresindeki 154 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) sorulurken, 34 okul, 17 internet kafe, 3 oyun salonu, 4 iddia bayii, 7 büfe ve 55 okul sevisi denetlendi. Trafik polislerince 2 okul aracına 451 TL para cezası uygulandı. 
 

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Anahtar Kelimeler:
Alanya Emniyet Müdürlüğü
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