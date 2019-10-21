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Alanya'da çocuk yaşta fuhuşa polis baskını

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında “insan ticareti yapmak, bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek, yer temini, çocukları fuhuşa teşvik etmek, yaptırmak veya aracılık etmek” suçu kapsamında 3’ü kadın toplam 5 kişi gözaltına alındı.

ASAYİŞ 21.10.2019, 16:54
Alanya'da çocuk yaşta fuhuşa polis baskını
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YAPILAN baskın neticesinde Necla Nuray N., Zeynep I., Aleyna S., Akgül K. ve cezaevinde tutuklu bulunan Oğuzhan O. dosya savcısının talimatları doğrultusunda bugün yakalandı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şahısların ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.

Kaynak: YeniAlanya Bildirim
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