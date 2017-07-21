Alanya'da çocuk hırsız kıskıvrak

Mehmet AL
Alanya'da bir restorana 5 kez girerek kasadan 5 Bin 381 TL parayı çaldıktan sonra Cuma Pazarı içersinde hırsızlık için gireçeği işyerini keşif yaparken Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekiplerince otobüs durağında yakalandı.
Yakalanan Y.G Çocuk Büro Amirliğine götürüldü. yapılan üst aramasında 5 kez soyduğu restorandan çaldığı paralar üstünde çıktı. Avukat nezaretinde ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği savcılıkca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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