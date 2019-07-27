EDİNİLEN bilgiye göre olay Alanya'nın Avsallar Mahallesinde meydana geldi. 8 yaşındaki kız çocuğuna cinsel tacizle suçlanan adam çevredeki vatandaşların saldırısına uğradı. Beyzbol sopalarıyla dövülen adam çevredekilerin tekmeli saldırısı karşısında yere yığılarak hareket etmekte zorlanacak hale geldi.
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Alanya'da cinsel taciz iddiası! Meydan dayağı attılar
Alanya'nın Avsallar Mahallesinde 8 yaşında bir kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen adam çevredeki vatandaşlar tarafından meydan dayağı yedi.
EDİNİLEN bilgiye göre olay Alanya'nın Avsallar Mahallesinde meydana geldi. 8 yaşındaki kız çocuğuna cinsel tacizle suçlanan adam çevredeki vatandaşların saldırısına uğradı. Beyzbol sopalarıyla dövülen adam çevredekilerin tekmeli saldırısı karşısında yere yığılarak hareket etmekte zorlanacak hale geldi.
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