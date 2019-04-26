Alanya'da cinsel istismar! Üvey kızına otel odasında...

Mehmet AL

OLAY, 03.00 sıralarında Saray Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki bir otelde meydana geldi. Tatil için annesi Elisabeth A.(36) ile Finlandiya’dan Alanya’ya gelen Finlandiya uyruklu Pinja P. (16) üvey babası Emre A.(22) ile otele yerleşti. İddiaya göre alkollü olduğu ileri sürülen üvey baba Emre A. burada kızı Pinja P.’ye cinsel istismarda bulundu. Olay sonrası Pinja durumu annesi Elisabeth A.’ya anlattı. Bunun üzerine anne polis merkezine giderek Türk eşinden şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen ekipler, üvey baba Emre A.’i kaldığı otelde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emre A. ‘cinsel istismar’ suçundan sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2019, 12:37