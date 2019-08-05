Alanya'da cinayetten yargılanan şarkıcı hakim karşısına çıktı!

Mehmet AL

Alanya 1'nci Ağır Ceza Mahkemesinde 'kasten adam öldürme' suçundan 4'ncü duruşmaya tutuklu sanık Mohamed Hareke avukatıyla birlikte katıldı. Mahkemeye maktül Alman Katharina Kugel'in ablası Valentina Kugel ve avukatı katıldı. Mahkeme heyeti sanık Mohamed Hareke'ye tercüman vasıtası ile soruldu sanık 16 Temmuz 2019 tarihli dilekçemde herşeyi açıkca anlatmıştım, bu dilekçemi tekrar ederim dedi. Hareke'nin avukatı tutukluluktan beklenen yarar sağlanamamaktadır. sanığın üzerine atılı suçu işlediğini gösterir somut bir delil de dosya kapsamında bulunmamaktadır. uzun süren tutukluluk süresi de gözönüne alındığında sanığın öncelikle tahliyesini aksi takdirde adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını talep ederiz dedi. Maktül Katharina Kugel'in avukatı şikayetimiz devam etmektedir, sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz dedi. Mahkeme heyeti suç vasfı ve delil durumuna göre sanığın tutukluluk halinin devamına duruşmanın 10 Ekim 2019 tarihine bırakılmasına karar verildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Olay, 9 Haziran 2018 Yılında saat 05.00 sıralarında Kleopatra Plajı’ndaki 16 numaralı büfenin sahilinde meydana geldi. Denizin yaklaşık 100 metre açığında hakaretsiz halde bir kadını gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi`ne haber vermesi üzerine Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri olay yerine yönlendirildi. Kısa sürede gelen Sahil Güvenlik ekipleri, kadını botla karaya çıkardı. Sağlık ekiplerinin burada yaptığı kontrollerde kadının öldüğünü belirledi. Kadının cesedi savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olay, yerine gelen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları araştırmalarda ölen kadının Alman uyruklu 35 yaşındaki Katharina Kugel olduğu Damlataşta bir Otel’de konakladığını belirmesi üzerine çalışma başlattı.

MOHAMED'İN EVİNDE UYUŞTURUCU ÇIKTI

Yapılan çalışmalarda Kugel`in Dilara Ateş isimli bir Türk kadın arkadaşı olduğu öğrenilmesi üzerine ifadesine başvuruldu. Ateş’in emniyette verdiği bilgide; Katharina ile diskoya eğlenmeye gittiklerini, orada diskoda tanıştığı biri ile gittiğini, kendisini ise geri otele bıraktıklarını söyledi. Bunun üzerine asayiş ekipleri, disko ve otele ait güvenlik yaptıkları incelemelerde Kugel’in yanında Lübnan uyruklu Alman asılı ünlü Mohamed Hareke’nin olduğu ve Alman plakalı bir otomobile buralara geldiği tespit etti. Soruşturmayı derinleştiren polis, Hareke’nin Alanya’da bir ev kiralık bir evde olduğu belirleyerek baskın düzenledi. Baskında ülkesinde ünlü hiphop şarkıcısı olduğu öğrenilen Hareke gözaltına alınırken, adreste yapılan aramalarda ise bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınarak polis merkezine getirilen Hareke, burada polise mukavemet etti, ardından pencerelere kafa attı, masa ve sandalyelere zarar verdi. Polis tarafından güçlükle kontrol altına alınan Harake, susma hakkını kullandığını ve ifade vermeyeceğini söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Alanya Adliyesi’ne getirilen Harake, savcılık tarafından ‘Kasten Adam Öldürme’ suçlamasıyla nöbetçi mahkemece tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi