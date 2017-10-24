Alanya'da çıkan yangın panik yarattı

Mehmet AL
YANGIN bu gece saat 22:00 sıralarında Cikcilli 202 Sokak'taki tavuk dükkanının baca kısmında yangın çıktı. İşyerinin üstündeki apartmanda oturan vatandaşlar, evlerine aşırı derecede sıcaklık ve dumanın girmesiyle panik halinde kendilerini sokağa attılar.
Olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin çabasıyla yangın büyümeden kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Dumandan etkilenen bir kişi için ambulans çağrılırken polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.