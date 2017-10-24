Alanya'da çıkan yangın panik yarattı

Mehmet AL

YANGIN bu gece saat 22:00 sıralarında Cikcilli 202 Sokak'taki tavuk dükkanının baca kısmında yangın çıktı. İşyerinin üstündeki apartmanda oturan vatandaşlar, evlerine aşırı derecede sıcaklık ve dumanın girmesiyle panik halinde kendilerini sokağa attılar.

Olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin çabasıyla yangın büyümeden kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Dumandan etkilenen bir kişi için ambulans çağrılırken polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.