Alanya'da cezaevi firarisi vurularak yakalandı

Mehmet AL
EDİNİLEN bilgiye göre, Alanya Açık Cezaevinden kaçan 33 yaşındaki Özer T.'un örgüt üyeliğinden kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası vardı. Firarinin Güllerpınarı Mahallesi Bulut Sokak'taki bir restoranda düğünde olduğu ihbarını alan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği İnfaz ekipleri düğün salonuna gitti. Ancak düğünde silah atıldığı ihbarı için daha önce oraya giden resmi polis ekiplerini gören firari salonun arka kapısından kaçmaya çalıştı.Olay üzerine infaz ekipleri firarinin silahı olması ihtimaline karşılık teslim olması için ihtarda bulunarak firariyi kolundan ve göğsünden yaraladı. Cezaevi firarisi üzerindeki uyuşturcu ve hapı yere atarak kaçarken yakalandı. Yaralanan cezaevi firarisi Özer T. çağırılan 112 acil ambulansla Alanya Başkent Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Emniyet Başkent Hastanesi'nde geniş güvenlik önlemi aldı. Firarinin tedavisi yapıldıktan sonra ifadesi alınmak üzere Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü
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