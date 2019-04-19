Alanya'da cezaevi firarisi sahte kimlikle yakalandı

Alanya'da “Silah ticareti” suçundan hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olan şüpheli, KOM ekiplerince sahte kimlikle yakalandı

Alanya'da cezaevi firarisi sahte kimlikle yakalandı
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Mehmet AL
ALANYA İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği, Antalya Ağır Ceza Mahkemesince “Silah ticareti” yapmak suçundan 8 yıl 4 ay hapse mahkum edilmiş ve hakkında arama kararı çıkarılan 49 yaşındaki Mahmut G.’nin Alanya'da olduğunu belirledi. Mahmut G.’nin yakalanması için çalışma başlatan KOM ekipleri, şüpheliyi Atatürk Caddesi üzerinde yaya olarak ilerlediği sırada durdurdu. KOM ekiplerine başkasının adına düzenlenmiş sahte kimlik gösteren Mahmut G., gözaltına alınarak Alanya Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Mahmut G.’nin yapılan Genel Bilgi Taramasında (GBT) bir başka suçtan tutuklu bulunduğu Antalya Cezaevi’nden firar ettiği belirlendi. Antalya Ağır Ceza Mahkemesince “Silah ticareti yapmak” suçundan 8 yıl 4 ay hapse mahkum edilen Mahmut G., alınan ifadesinin ardından sevk edildiği savcılıkça tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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