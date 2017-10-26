Alanya'da cezaevi firarisi kıskıvrak

Mehmet AL
ALANYA İlçe Emniyet KOM Grup Amirliği ekipleri cezaevi firarisi ve çeşitli suçlardan toplamda 7,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şüpheli O.T, yakalanmamak için İstanbul'dan sahte nüfus cüzdanı yaptırdı. Kendisine O.K tarafından teslim edeceği yönünde bilgilerin alınması üzerine, KOM ekipleri harekete geçti. Çalışmalar neticesinde iki şüpheli O.T ve O.K Tosmur Mahallesindeki cami önünde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğünde yapılan üst aramasında B.Ş adına düzenlenmiş bir adet sahte nüfus cüzdanı ele geçirildi. Şüpheliler emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Adliyeye sevk edildi.
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