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Alanya'da cezaevi firarisi kıskıvrak

Alanya'da cezaevi firarisi ve yakalanmamak için kendisine İstanbul'dan sahte kimlik getiren şüpheli cami önünde KOM ekipleri tarafından yakalandı

Alanya'da cezaevi firarisi kıskıvrak

Alanya'da cezaevi firarisi ve yakalanmamak için kendisine İstanbul'dan sahte kimlik getiren şüpheli cami önünde KOM ekipleri tarafından yakalandı

26 Ekim 2017 Perşembe 10:23
Alanya'da cezaevi firarisi kıskıvrak
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Mehmet AL
ALANYA İlçe Emniyet KOM Grup Amirliği ekipleri cezaevi firarisi ve çeşitli suçlardan toplamda 7,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şüpheli O.T, yakalanmamak için İstanbul'dan sahte nüfus cüzdanı yaptırdı. Kendisine O.K tarafından teslim edeceği  yönünde bilgilerin alınması üzerine, KOM ekipleri harekete geçti. Çalışmalar neticesinde iki şüpheli  O.T ve  O.K  Tosmur Mahallesindeki cami önünde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğünde yapılan üst aramasında B.Ş adına düzenlenmiş bir adet sahte nüfus cüzdanı ele geçirildi. Şüpheliler emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Adliyeye sevk edildi.

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Son Güncelleme: 26.10.2017 10:40
Anahtar Kelimeler:
Cezaevi FirarisiAlanyaKom
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