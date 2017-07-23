Alanya'da cezaevi firarisi kıskıvrak

ALANYA İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Konaklı Jandarma Karakolu ekipleri, 2 gün önce Antalya E Tipi Açık Ceza İnfaz Kurumu ’nda hırsızlık gibi çeşitli suçlardan hükümlü olan ve firar eden 19 yaşındaki Yunus Emre K.’nin sorumluluk bölgesine geldiği bilgisine ulaştı. Tespit üzerine eşkal bilgilerinden yola çıkan jandarma, firarı Yunus Emre K.’yi Konaklı Mahallesi’nde yakalayarak gözaltına aldı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen cezaevi firarisi Alanya Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak firar ettiği Antalya E Tipi Açık Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

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