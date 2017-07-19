Alanya'da cezaevi firarisi kaçamadı

ALANYA İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, 14 ayrı suçtan aranan A.Ö'yü saklandığı bir hurdacıda yaptığı baskın sonucunda yakaladı. Yakalanan cezaevi firarisi nin yapılan üst aramasında üzerinde kendi fotoğrafı yapıştırılmış ağabeyinin adına düzenlenmiş sahte kimlik çıktı. Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'ne götürülen şüpheli A.Ö. hakkında yapılan sorgulamada, uyuşturucu, basit yaralama, fuhuş, hakaret suçlarından 14 suç kaydı bulunduğu tespit edildi. A.Ö. emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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