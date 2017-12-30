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Alanya'da cezaevi firarisi göğsünden ve kolundan vurularak yakalandı

Alanya bu geceye hareketli başladı. Cezaevinden kaçan bir hükümlünün ailesiyle birlikte bir restorana düğüne gittiğini haber alan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro İnfaz Ekipleri, kaçan zanlının göğsünden ve kolundan vurularak yakalandı

Alanya'da cezaevi firarisi göğsünden ve kolundan vurularak yakalandı

Alanya bu geceye hareketli başladı. Cezaevinden kaçan bir hükümlünün ailesiyle birlikte bir restorana düğüne gittiğini haber alan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro İnfaz Ekipleri, kaçan zanlının göğsünden ve kolundan vurularak yakalandı

30 Aralık 2017 Cumartesi 23:26
Alanya'da cezaevi firarisi göğsünden ve kolundan vurularak yakalandı
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Mehmet AL
 

EDİNİLEN bilgiye göre, Alanya Açık Cezaevinden kaçan 33 yaşındaki Özer T.'un örgüt üyeliğinden kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası vardı. Firarinin Güllerpınarı Mahallesi Bulut Sokak'taki bir restoranda düğünde olduğu  ihbarını alan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği İnfaz ekipleri düğün salonuna gitti. Ancak düğünde silah atıldığı ihbarı için daha önce oraya giden resmi polis ekiplerini gören firari salonun arka kapısından  kaçmaya çalıştı.Olay üzerine  infaz ekipleri firarinin silahı olması ihtimaline karşılık teslim olması için ihtarda bulunarak  firariyi  kolundan ve göğsünden yaraladı. Cezaevi firarisi üzerindeki uyuşturcu ve hapı yere atarak kaçarken yakalandı. Yaralanan cezaevi firarisi Özer T. çağırılan 112 acil ambulansla Alanya Başkent Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Emniyet Başkent Hastanesi'nde geniş güvenlik önlemi aldı. Firarinin tedavisi yapıldıktan  sonra ifadesi alınmak üzere Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü

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Son Güncelleme: 31.12.2017 00:17
Anahtar Kelimeler:
AlanyaCezaeviFirari
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