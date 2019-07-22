Alanya'da çelik yelekle adliyeye getirilen katil zanlısı hakkında karar verildi!

Mehmet AL

OLAY, saat 00.30 sıralarında Atatürk Caddesi Ahmet Tokuş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Aralarında husumet olduğu öne sürülen Semih İ. (26) İle Mehmet Şerif Çın (40) tartışma çıktı. Tartışmadan bir süre sonra Semih İ. belindeki tabancayı çıkararak yolda ilerleyen Mehmet Şerif Çın’ın arkasından ateş açtı. Silahtan çıkan kurşun Çın’ın sırt ve belinin 8 ayrı yerine isabet ederek ağır yaralandı. Silah seslerini duyan ve o saatte devriye görevi yapan gece kartalları adı verilen bekçiler şüpheli Semih İ.’yi yakalayarak etkisiz hale getirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı Çın sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesine götürüldü. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Çın doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Çın’ın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Gözaltına alınan Semih İ. ise emniyetteki işlemlerini ardından çelik yelek giydirilerek yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan katil zanlısı cezaevine gönderildi.

Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2019, 16:57