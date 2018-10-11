Alanya'da Çek turist denizde boğuldu

Mehmet AL

ALANYA'YA tatil için gelen Çek Cumhuriyeti vatandaşı Oldrich Krovoza (76), önceki gün saat 17.00 sıralarında Türkler Mahallesi'ndeki sahilde denize girdi. Krovoza, bir süre yüzdükten sonra suda batıp çıkmaya başladı. Çek turistin çırpındığını gören sahildekiler yüzerek ulaştıkları turisti kıyıya çıkardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Krovoza ambulansla Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Tedaviye alınan Krovoza tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Krovoza’nın cenazesi savcılık incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2018, 12:33