Alanya'da çaresiz baba kayıp kızını bulana 50 bin TL verecek

Alanya'da, 4 Kasım günü evinden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 14 yaşındaki kızın babası kızını bulana 50 bin TL para ödülü vereceğini açıkladı

Alanya'da çaresiz baba kayıp kızını bulana 50 bin TL verecek
banner404

ALINAN bilgiye göre, Oba Mahallesi'nde yaşayan 14 yaşındaki Belkıs Keyik, 4 Kasım günü kimseye haber veremeden ortadan kayboldu. O gün kızını akşama kadar kendi imkanlarıyla arayan baba Mustafa Keyik, daha sonra durumu polis ve jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen güvenlik güçleri Belkıs Keyik'in bulunması için çalışma başlatırken, baba Mustafa Keyik ise kızını bulana ve sağa salim getirene 50 Bin TL para ödülü vereceğini bildirdi. Baba Keyik, kızını görenlerin 0534 300 37 28 ve 0532 382 09 15 numaralı telefonlardan kendisine ulaşabileceklerini bildirdi. 

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
GÖKHAN KOCA İLE GÜNAYDIN ALANYA
GÖKHAN KOCA İLE GÜNAYDIN ALANYA
  1. DimTV

banner470

banner477

banner452

banner449

banner487

banner481

banner472

banner479