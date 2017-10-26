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26 Ekim 2017 Perşembe - Günlük Burç Yorumu
26 Ekim Günlük Burç Yorumu
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Alanya'da çalıntı motosikletle kaza yapan şüpheli serbest

Arkadaşından 400 TL'ye aldığı motosikletiyle kaza yapan M.D polis tarafından gözaltına alındıktan sonra çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbset bırakıldı

Alanya'da çalıntı motosikletle kaza yapan şüpheli serbest

Arkadaşından 400 TL'ye aldığı motosikletiyle kaza yapan M.D polis tarafından gözaltına alındıktan sonra çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbset bırakıldı

26 Ekim 2017 Perşembe 12:32
Alanya'da çalıntı motosikletle kaza yapan şüpheli serbest
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Mehmet AL
EDİNİLEN bilgiye göre olay Mahmutlar Mahallesi'nde meydana geldi. M.D(23) idaresindeki 07 E 5215 plakalı motosiklet seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından çağırılan 112 acil ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan motosiklet sürücüsünün kullandığı motosikleti araştıran Mahmutlar Jandarma ekipleri motosikletin Yılmaz G.'ye ait olduğu ve 23 Ekim tarihinde çalıntı kaydıyla polis ekiplerince arandığının tespit edilmesi üzerine motosiklet sürücüsü M.D jandarma ekiplerince gözaltına alınarak Saray Polis Merkezi ekiplerine teslim edildi.
MOTOSİKLETE 400 TL KAPORA VERMİŞ
ALKÜ Hastanesi'nde tedavisi tamamlandıktan sonra Saray Polis Merkezi'ne götürülen şüpheli M.D verdiği ifadesinde arkadaşı oluğu R.B ile sohbet esnasında kendisine motosikleti olduğunu ve satmak istediğini söylediğini motosikleti 1000 TL olduğunu ve kendisine 400 TL parası olduğunu, 600 TL daha sonra vereceğini söylemesi üzerine motosikletin anahtarını alarak motosikletle Mahmmutlar Mahallesi'ne giderken kaza yaptım, Motosikleti ben çalmadım. Çalıntı olduğunu bilseydim almazdım. dedi.
Saray Polis Merkezi'nde ifadesi alındıktan sonra Adliye'ye sevk edilen M.D sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Alanya'da çalıntı motosikletle kaza!
Alanya'da çalıntı motosikletle kaza!
Son Güncelleme: 26.10.2017 12:44
Anahtar Kelimeler:
Alanyaçalıntı Motosiklet
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