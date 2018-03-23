Alanya'da çalınan motosikleti bulana ödül

ORTAĞINA ait motosiklet in salı günü 12.30-18.00 saatleri arasında kaybolduğunu belirten Turgay Mecit, “Yamaha CYGNUS X model motosikleti bulan kişiye bin lira para ödülü verilecek. Motosikletle ilgili herhangi bir bilgi edinenler bize 0553 029 44 44 numaralı telefondan ulaşabilirler” dedi.

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