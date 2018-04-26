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Alanya'da çaldıkları otomobille hırsızlık yapan 2 kişi, tutuklandı

Alanya'da, park halindeki otomobili çalan ve çalıntı otomobille hırsızlık yapan 2 şüpheli, polisin takibi sonucu yakalandı

Alanya'da çaldıkları otomobille hırsızlık yapan 2 kişi, tutuklandı

Alanya'da, park halindeki otomobili çalan ve çalıntı otomobille hırsızlık yapan 2 şüpheli, polisin takibi sonucu yakalandı

26 Nisan 2018 Perşembe 14:24
Alanya'da çaldıkları otomobille hırsızlık yapan 2 kişi, tutuklandı
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- Mehmet AL

EDİNİLEN bilgiye göre, Alantur Mevkiinde H.G.’ye ait 07 NC 901 plakalı otomobili çalan S.Y. (21) ve A.Y. (21), çaldıkları otomobille demir çaldı. Polisin takibe aldığı şüpheliler daha sonra çaldıkları demirleri 100 TL karşılında sattı. Polis ekipleri S.Y. ve A.Y.’yi Güllerpınarı Mahallesi, Molla Osman Sokak’ta 07 NC 901 plakalı otomobil içerisinde gözaltına aldı. Cumhuriyet Polis Merkezi’ne götürülen şüpheliler, alınan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. S.Y. ve A.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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