Alanya'da çaldıkları otomobille hırsızlık yapan 2 kişi, tutuklandı

EDİNİLEN bilgiye göre, Alantur Mevkiinde H.G.’ye ait 07 NC 901 plakalı otomobil i çalan S.Y. (21) ve A.Y. (21), çaldıkları otomobille demir çaldı. Polisin takibe aldığı şüpheliler daha sonra çaldıkları demirleri 100 TL karşılında sattı. Polis ekipleri S.Y. ve A.Y.’yi Güllerpınarı Mahallesi, Molla Osman Sokak ’ta 07 NC 901 plakalı otomobil içerisinde gözaltına aldı. Cumhuriyet Polis Merkezi’ne götürülen şüpheliler, alınan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. S.Y. ve A.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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